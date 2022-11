Boom dei turisti a Cagliari: crescita degli incassi del 40 % in un anno per B&b e affitta camere

Vola il turismo a Cagliari: 40 % di incassi in più in un anno per B&B e affitta camere. Sono tornati i turisti dopo gli anni del Covid. Da gennaio a settembre i bed & breakfast cittadini hanno fatto il pieno nel settore dell’extralberghiero. Grazie ai voli di Ryanair e anche agli eventi sportivi dell’estate che hanno dato un contributo importante al numero di presenze.

I dati oggi sono stati illustrati davanti alla commissione Attività produttive del consiglio comunale da Martino Di Martino, rappresentante della Società Sintur-Sinergie Turistiche, assieme alle l’analisi delle criticità, le esigenze e le opportunità messe in evidenza dalle attività inerenti il progetto “Destinazione Cagliari”, legato alle linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del turismo della Città.

“Abbiamo ripreso e superato l’attività del 2019, nel 2021 mancavano gli stranieri e 2022 sono tornati gli stranieri e una bella botta l’hanno data gli eventi sportivi, ma assieme ai turisti sono tornaste le criticità”, dichiara Di Martino, “l’offerta turistica va messa a sistema, ma aumentano i problemi di gestione dei numeri e va mantenuto l’indice di qualità percepita che per ora è buono ma non deve diventare un boomerang a causa delle recensioni negative per i servizi inadeguati. E si fanno sentire le incognite sulla continuità territoriale”.

Secondo le analisi di Destinazione Cagliari il Bastione di Saint Remy è il monumento più apprezzato, poi c’è la spiaggia del Poetto a ruota il dibattito dei turisti si concentra sui ristoranti cittadini. La maggior parte dei turisti (il 53%) arriva coi voli Ryanair da Francia, Germania, Inghilterra, Spagne e Polonia e il resto dalla penisola. La metà è costituita da coppie, seguono a ruota viaggiatori single, famiglie e gruppi di amici.

“Questi numeri, confortanti, devono fungere da stimolo per arrivare ad una gestione professionale del turismo in città ma devono essere tenuti ben presenti”, ha sottolineato Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive, “dovrebbero essere tenuti ben presenti anche quando si pianificano interventi, ad esempio, nel settore trasporti e igiene del suolo. In modo da parametrare i servizi sulle reali esigenze dettate dai movimenti della popolazione (in senso lato, inteso come presenze sul territorio cittadino). Un approccio dinamico e non statico dell’agire dei diversi servizi”.

Le commissioni sul turismo in città andranno avanti, nei prossimi giorni saranno ascoltati diversi attori locali.