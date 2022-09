Bonus trasporti a Quartu, soldi sicuri per chi guadagna meno di 35mila euro: ecco come ottenerlo

Dal primo settembre è possibile richiedere il bonus trasporti anche a Quartu. L’agevolazione, prevista dal decreto Aiuti e destinata alle persone con un reddito sotto i 35 mila euro, utile all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ferroviario. I fondi stanziati dal Governo sono destinati alla creazione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per il trasporto ferroviario nazionale, a esclusione dei servizi di prima classe. Il bonus trasporti copre il 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 60 euro.

La richiesta va fatta da ciascun interessato, per sé o per conto di un minorenne, entro il 31 dicembre 2022. Per presentare la domanda occorre registrarsi alla piattaforma http://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, precisando l'importo richiesto e l'indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico. Il bonus, utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, è nominativo e non è cedibile.