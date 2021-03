Bono, nuova impennata con 115 positivi e rischio lockdown: “Provo disprezzo verso chi ha voluto trasgredire”. Bono ripiomba nel caos Covid con 115 positivi e il sindaco Elio Mulas si sfoga così: “Abbiamo dovuto chiudere il nostro paese per ben due volte, e siamo vicini alla terza, perché l’irresponsabilità e la voglia di trasgredire, evidentemente, sono più forti del pensare alla vita del prossimo e alla possibilità che una madre e un padre di famiglia siano costretti a chiudere e non abbiano un introito con cui riuscire a mandare avanti la propria famiglia. Abbiamo mantenuto le scuole chiuse, con la speranza di arginare il contagio tra i bambini, ma tutti sappiamo che i bambini sono quelli che subiscono i comportamenti dei genitori e dei familiari. Grazie a questo atteggiamento di disprezzo delle regole e delle autorità, le quali non vogliono imporre il proprio volere senza criterio o con fare dittatoriale ma solo cercare di salvaguardare la salute dei più fragili e non solo, siamo arrivati ad oggi, dove l’Ats ha comunicato la sospensione della campagna vaccinale degli over 80. Hanno sospeso la campagna vaccinale dei nostri anziani, che sono i più fragili, i più bisognosi, quelli che da un anno stanno vivendo in solitudine per salvaguardare sé stessi. Grazie a questo li abbiamo privati, di nuovo, della possibilità di poter vivere questo periodo pandemico in modo più sereno”, le parole del sindaco Elio Mulas in una nota ufficiale diffusa oggi.