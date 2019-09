Bonaria, la tomba del canonico Giovanni Spano verrà finalmente restaurata col suo antico splendore

lla Biblioteca d’Istituto della Soprintendenza, è stato presentato in

Questa mattina a Cagliari, ne lla Biblioteca d’Istituto della Soprintendenza, è stato presentato in

della Fondazione di Sardegna per chiedere un contributo al fine di restaurar

della Fondazione di Sardegna per chiedere un contributo al fine di restaurar e la tomba del canonico

o con la Soprintendenza per

Spano . Qualche anno prima lo stesso sindaco di Ploaghe aveva dialogat o con la Soprintendenza per

ti a causa dei cedimenti che in un primo momento non erano

non sufficien

Ploaghe , rivelatisi purtroppo non sufficien ti a causa dei cedimenti che in un primo momento non erano

strutturali causati dal logorio del tempo: i pilastrini in marmo erano

stati quantificati . Molti erano i difett i strutturali causati dal logorio del tempo: i pilastrini in marmo erano

cerchiati con fasce di ferro per evitare l’implosione, gli epitaffi erano illeggibili e i marmi deteriorati.

cerchiati con fasce di ferro per evitare l’implosione, gli epitaffi erano illeggibili e i marmi deteriorati.