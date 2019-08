Bomba d’acqua anche a Quartucciu, allagamenti dentro Carrefour e Le Vele

Pioggia, tanta pioggia in Sardegna nelle ultime ore, anche a Quartucciu e anche dentro i due centri commerciali Carrefour e Le Vele. L’acqua ha invaso le corsie, creando non pochi disagi ai negozianti e ai tanti clienti presenti in quei momenti. L’allerta meteo non ha scoraggiato chi voleva fare acquisti, e nel video girato da un nostro lettore, Tiziano Cocco, è possibile vedere i disagi provocati dalla bomba d’acqua tutt’altro che improvvisa che si è abbattuta anche nell’hinterland cagliaritano. In azione i maxi asciugatori per cercare di riportare la situazione alla normalità.