Bollette choc, a San Gavino Monreale protesta silenziosa con i ceri: “Non fulminateci”

Di



hinterland

Centinaia di cittadini e commercianti in processione per le vie del paese, tutti con un cero votivo tra le mani. I costi dell’energia, quadruplicati, stanno mettendo in ginocchio tantissime attività: “Tutti paghiamo le bollette, non lasciateci al buio”