Boccata d’ossigeno per i ristoranti, per il Cts possono riaprire la sera in zona gialla

Ristoranti aperti non solo a pranzo (era già previsto) ma anche a cena nelle Regioni che hanno il colore giallo, dunque con le restrizioni minime previste dal Dpcm. L’anticipazione è del Corriere della Sera e la concessione degli scienziati e dei tecnici arriva dopo alcuni incontri con le principali associazioni di categoria della Confesercenti e della Confcommercio. Può quindi cadere il divieto alle cene al ristorante, con tutti i ristoratori costretti ad arrangiarsi, dove possibile, con il servizio dell’asporto o con le consegne a domicilio. Una boccata d’ossigeno per decine di migliaia di lavoratori, che dal primo momento avevano protestato contro la chiusura a cena, da sempre una “fascia oraria” dove si registrano gli affari maggiori. Certo, il Cts predica naturalmente prudenza, tra il rispetto delle regole ai tavoli – massimo in 4 se non si è conviventi – e i distanziamenti

Adesso, la palla passa al Governo, ma è difficile che non vengano recepite le disposizioni-consigli degli esperti.