Bloccata l’asta di Sotheby’s per la croce trafugata a Mandas nei primi anni Settanta

L’asta di Sotheby’s per la croce trafugata a Mandas nei primi anni Settanta è stata bloccata: avvistata online e riconosciuta, il sindaco Oppus ha avviato le interlocuzioni “per il rientro della straordinaria opera commissionata dal reverendo Sisinnio Putzu nel 1636”. Un simbolo dell’arte religiosa quello della croce in argento fatta realizzare dal Procuratore della Parrocchia e trafugata cinquant’anni fa. Si persero le tracce sino a poche settimane fa quando, per caso, fu avvistata in una asta online. Da allora il primo cittadino Umberto Oppus si è prodigato al fine di far riconoscere il cimelio in vendita, per oltre 5 mila euro, e per riconsegnarlo alla comunità. Missione, quasi, riuscita: “Speriamo di annunciare a breve la data del rientro nella nostra comunità” ha annunciato Oppus.