Blitz nella casa dello spaccio a S.Elia: trovati oltre 3 kg di droga, arrestato un giovane

Blitz dei carabinieri a Sant’Elia: arrestato un uomo nel covo dello spaccio.

E’ accaduto ieri in via Schiavazzi. I carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno tratto in arresto per detenzione illecita di stupefacenti un pregiudicato di 33 anni. Nel suo appartamento sono stati trovati 8 panetti di hashish del peso di 764 gr., 4 ovuli di hashish del peso di 40 gr., oltre un kg di hashish suddiviso in 272 dosi, oltre un kg di marijuana, altri 169 gr. di marijuana, materiale vario per il confezionamento, due bilancini di precisione, una confezione di mannitolo, un apparecchio per il sottovuoto e un paio di forbici con residui di sostanza. Al termine del processo per direttissima l’uomo è stato condannato a un anno di reclusione e rimesso in libertà.