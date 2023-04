Blatte, topi e il terribile punteruolo rosso: task force di disinfestazioni a Quartu

Sono vari gli interventi che a Quartu Sant’Elena saranno realizzati ad aprile per contrastare la presenza di topi, blatte, altri insetti e punteruolo rosso. In azione la Proservice insieme al servizio antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari. Il 17 aprile, dalle 8.30 alle 9.30, è in programma un sopralluogo e l’affissione dei relativi cartelli in via Eleonora D’Arborea, in prossimità di piazza Sant’Elena, in corrispondenza delle pertinenze pubbliche. Nello stesso giorno nella stessa via si interverrà con il medesimo programma anche all’altezza del civico 36. L’intervento vero e proprio verrà poi effettuato lunedì 24 aprile, dalle 8.30 alle 9.30 per quanto concerne il primo punto critico e dalle 9.30 alle 10.30 per il secondo. Nei giorni degli interventi è vietato toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato, introdurre nella zona trattata animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola e anche abbandonare qualsiasi rifiuto, sia che si tratti di aree pubbliche che di aree private. Inoltre, ricordano dal Comune, i titolari di tutti i pubblici esercizi e di aziende ricettive dove si svolge l’attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, sono obbligati a effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire e impedire la presenza di ratti. Anche l’apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da un’azione preventiva di derattizzazione, che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale.

E inoltre, in ambito urbano, i proprietari o affittuari di immobili e/o terreni devono provvedere a un’adeguata manutenzione, in modo da impedire l’accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai d’infestazione. La squadra Antinsetti sarà attiva in città anche martedì 18 aprile, dalle 8.30 alle 12.30. L’intervento si concentrerà a Quartello, dove è previsto un trattamento mirato a combattere l’azione del Punteruolo Rosso, le operazioni interesseranno le vie San Martino, Italia, Bulgaria e Danimarca, in corrispondenza delle palme Phoenix Canariensis.