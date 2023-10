Blanco il sogno del 30 dicembre a Sassari e per la notte di Capodanno a Olbia: l’alternativa è Marracash

Blanco in concerto il 30 dicembre a Sassari e il 31 a Olbia nella notte di San Silvestro, per un concerto doppietta che richiamerà migliaia di fan da tutta la Sardegna verso il nord dell’isola. Manca solo l’ufficialità, ma la macchina organizzativa è già in moto. C’è però una alterativa nel caso saltasse Blanco ed è Marracash, altro artista molto amato dai giovani.

A pochi chilometri di distanza, sempre il 31 ci sarà Ligabue, l’amatissimo rocker che regalerà ai suoi fan canzoni e emozioni nella notte di attesa del nuovo anno.

Tre nomi di tutto rispetto, dunque, per le tre città del nord Sardegna. Cagliari, da parte sua, potrebbe rispondere con presenze altrettanto prestigiose: in ballottaggio ci sono il rapper Sfera Ebbasta, adorato dai più giovani ma non solo, oppure i Pinguini Tattici nucleari, gruppo ormai cult amato da diverse tipologie di pubblico.