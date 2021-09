Black out a bordo, traghetto della Tirrenia parte da Cagliari con 2 ore di ritardo

Black out a bordo. E Moby Dada, traghetto della Tirrenia, parte da Cagliari con 2 ore di ritardo. E’ successo ieri sera allo scalo di via Roma. Ancora disagi dunque per chi sceglie la nave per raggiungere la penisola. E sale la tensione per la data del 13 settembre, ultima corsa prevista da Cagliari nell’ambito della continuità territoriale. Il sindaco Truzzu ha scritto al ministro dei Trasporti Giovannini. “Signor Ministro”, scrive sindaco di Cagliari, “la Tirrenia ha annunciato dal 13 di settembre lo stop della tratta Cagliari- Civitavecchia. Tirrenia ha inoltre comunicato la fine dei collegamenti di altre linee di trasporto via mare che riguardano i principali porti della Sardegna.

E’ un fatto gravissimo. La compagnia ha ricevuto dallo Stato una enorme quantità di finanziamenti per garantire un servizio pubblico per noi essenziale. Viene così leso il diritto sacrosanto alla mobilità. Non mi interessano le perniciose motivazioni per cui queste tratte vengano interrotte.