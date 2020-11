“Bitti, ti auguriamo di tornare presto così: bella, soleggiata e ridente comunità di amici”

“Ti auguriamo di tornare presto così: bella, soleggiata e ridente comunità di amici, come tutti conosciamo essere Bitti”. Anche il sindaco di Monserrato Tommaso Locci si stringe alla comunità bittese: “A nome dell’intera città che rappresento, manifesto profondo dolore vicinanza per la perdita dei vostri cari.

Testimoniamo la nostra presenza, non solo col pensiero ma anche materialmente, ringraziando e facendo un plauso all’Associazione di Protezione Civile Maestrale, convenzionata con il Comune di Monserrato, e al suo Presidente Maurizio Bardi che hanno risposto prontamente all’emergenza, recandosi sui luoghi del disastro dopo aver appurato la sostanziale tenuta del territorio Monserratino”.

Un supporto fondamentale e indispensabile quello delle associazioni che operano per il bene della comunità, riconosciuto dal primo cittadino anche nell’ultima variazione di bilancio approvata meno di due settimane fa. Infatti sono stati messi in campo 22 mila euro destinati alle associazioni di volontariato che hanno collaborato per la gestione dell’emergenza e 40 mila per le derrate alimentari e per fronteggiare sempre l’emergenza sanitaria.