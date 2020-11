Bitti devastata dal maltempo, bilancio drammatico: due morti e un disperso

Una donna e un uomo morti, una terza persona dispersa. “I Vigili del fuoco la stanno cercando” spiega il direttore generale della Protezione Civile Antonio Balloi, subito dopo aver ricevuto, in tempo reale, l’aggiornamento dal sindaco Giuseppe Ciccolini. A Bitti la furia del maltempo è devastante, e si contano due vittime. La speranza è di poter ritrovare in vita l’altro cittadino, attualmente ancora dato per disperso.