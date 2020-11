Bitti, carabinieri in prima linea nell’emergenza: soccorsa un’anziana in difficoltà

Una foto che infonde speranza e voglia di rialzarsi, quella scattata qualche ore fa a Bitti e pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook dei carabinieri. Strada ancora invasa dal fango e dai detriti, una nonnina con delle buste tra le mani, mascherina sul volto, in difficoltà. E due militari che l’aiutano, sorreggendola. Sono tante le immagini che arrivano dal paesino sardo colpito e ferito mortalmente dall’alluvione di sabato scorso. Questa, però, va assolutamente inserita tra gli “scatti del rilancio” di una comunità che, pian piano, si sta rialzando. Ecco, di seguito, il comunicato “social” dei carabinieri.

“Carabinieri di Bitti e di Nuoro sono intervenuti in forze in soccorso alla popolazione colpita dall’eccezionale alluvione. Numerosi gli interventi dei militari in aiuto alle persone in difficoltà nelle abitazioni, agli allevatori ed utenti della strada rimasti isolati e per l’evacuazione di immobili a rischio. Inoltre i carabinieri, nelle particolari condizioni di black out elettrico e telefonico, hanno utilizzato la rete di trasmissione dell’arma per garantire alla Prefettura l’aggiornamento della situazione in supporto all’organizzazione dei soccorsi su strade diventate impraticabili”.