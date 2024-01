Bimbo di 8 anni investito mentre andava a scuola a Jerzu, è in ospedale

Ancora una tragedia della strada in Sardegna con un pedone vittima di automobilisti. Un bambino di 8 anni è stato investito stamattina mentre andava a scuola, in via Umberto a Jerzu, e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, stando a quanto si apprende dalle prime informazioni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Lanusei. Le sue condizioni non sono gravi: il bollettino medico parla di trauma alla spalla e sospetta frattura. Il piccolo è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia, i medici stanno accertando la gravità delle sue condizioni anche se, da un primo riscontro, per fortuna non sembrano essere gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per accertare le responsabilità.