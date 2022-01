Bimbo di 10 anni muore di Covid: non era vaccinato e non aveva altre patologie

E’ morto di Covid a 10 anni all’ospedale Regina Margherita di Torino. Lorenzo, per tutti Lollo, non era vaccinato, una scelta che la famiglia aveva fatto per non rischiare, visto che da piccolo il bambino aveva avuto episodi di epilessia. Per il resto, era sano come un pesce: nessuna patologia pregressa. Ma Lollo ha contratto il Covid, non era protetto e, dopo aver lottato come un piccolo leone, è morto questa mattina all’alba, lasciando nella disperazione la sua famiglia. Era arrivato all’ospedale di Mondovì, nel Cuneese, con un quadro clinico complicato: “ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari importantissimi agli arti inferiori e sospetta miocardite innescati dal virus”, si legge in un comunicato dell’ospedale.

Ieri era iniziato fin da subito il trattamento specifico contro il Covid, fino ad arrivare alla dialisi. Purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati inutili e lollo, che viveva con i genitori e due fratelli più grandi a Nucetto, in Valle Tanaro, non ce l’ha fatta. Nello stesso ospedale sono 13 i bambini ricoverati per Covid di cui uno in terapia intensiva.

“Purtroppo c’è un primo bambino morto di Covid in Piemonte, un piccolo di dieci anni che ne avrebbe compiuti undici a marzo”, dice Franca Fagioli, direttrice dell’Oncoematologia dell’ospedale infantile di Torino. Il bambino, spiega, era a arrivato ieri al Regina Margherita da Mondovì. “L’abbiamo mandato subito in terapia intensiva: era in ipotermia, sotto shock, con una sintomatologia dolorosa importante. L’abbiamo messo in dialisi ma non c’è stato nulla da fare”.

Genitori e fratelli, invece, sono tutti vaccinati. E, secondo Fagioli, anche Lollo avrebbe potuto essere vaccinato senza problemi, nonostante quell’episodio di epilessia che non c’entra nulla con la malattia che l’ha portato alla morte.

Sono 39, finora, le vittime sotto i 18 anni registrate in Italia, “anche se non sappiamo con precisione quante siano morte per Covid e quante con altre patologie, quindi ‘con’ Covid. Questo bimbo invece è morto a causa del Covid, questa è una certezza”, precisa la direttrice del reparto.