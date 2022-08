Bimba di 20 mesi travolta e uccisa dal padre che faceva retromarcia con l’auto. E’ la tragedia di Ferragosto, la piccola aveva poco più di un anno e mezzo. È successo poco fa a Tombelle di Vigonovo, come riporta nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net. “L’incidente è avvenuto nei pressi dell’abitazione della piccola vittima, l’urto è stato così terribile da non lasciarle scampo. I carabinieri, coordinati dal pm di turno, stanno cercando di accertare la dinamica verificando anche eventuali testimonianze, oltre ai rilievi già effettuati. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il Suem 118 di Mestre, un elicottero dell’ospedale di Padova, un’automedica e un’ambulanza dell’ospedale di Dolo, i cui medici hanno tentato invano di rianimare la piccola, ma le lesioni dello schiacciamento sono apparse subito gravi e si è solo potuto constatare il decesso”. Davvero una tragedia terribile, in un giorno di festa, una notizia che provoca dolore e sgomento in tutta Italia. Una tragica fatalità è costata la vita alla bimba.