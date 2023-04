Bestiame venduto e nuova auto costosa, la bella vita della coppia di Lunamatrona trovata con tantissima droga

Una nuova e costosa auto e, prima ancora di acquistarla, la vendita di tutto il bestiame. Sono bastate queste due azioni, unite a tutta una serie di indagini, per portare i carabinieri della compagnia di Lunamatrona e i loro colleghi del nucleo operativo di Sanluri a “colpire duramente una piazza di spaccio del sud Sardegna”. Due persone arrestate, dodici chili di cocaina sequestrati oltre a 2 di hashish e marijuana, più armi e munizioni clandestine. In manette e a Uta per i reati di ricettazione, detenzione abusiva armi e munizioni e alterazione materiale armamento un uomo e una donna conviventi: Antonio Orrù, allevatore di 32 anni originario di San Gavino Monreale, e Simona Carrucciu, nata a Cagliari nel 1985, cameriera. Ad insospettire i militari un cambio nel tenore di vita dell’uomo, la nuova costosa macchina, la vendita di quasi tutto l’allevamento di bestiame, i contatti con grossi pregiudicati della zona di Villamar e Sanluri e, inoltre, il suo possibile coinvolgimento con altri soggetti in un recente furto di un fucile rubato a Villamar sfondando il lunotto di un auto in sosta. Il proprietario che era al bar era stato denunciato per omessa custodia di armamenti.

Ieri l’operazione dei carabinieri che hanno bloccato i due mentre stavano uscendo dalla loro casa nel centro del paese. Con le perquisizioni eseguite presso casa e ovile sono stati rinvenuti, tra uno stanzino della casa e l’auto di lei nel vano ruota di scorta, 11,3 chili di cocaina 520 grammi di hashish e 1,6 chili di marijuana, oltre a materiale confezionamento e un bilancino. Il fucile ricercato, era in un sacco sepolto in una buca nel cortile dell’abitazione. Un Franchi, calibro 12, matricola parzialmente abrasa, con il colpo in canna, insieme a 18 cartucce calibro 12, illegalmente detenute. Sequestrata anche l’auto della donna, una Ford. Il quantitativo ingente fa ritenere ai carabinieri “il chiaro coinvolgimento dell’uomo nel traffico e nello spaccio di cocaina nel sud sardegna, nonché nei furti di armi. Le indagini sono in corso per valutare quale fosse il suo ruolo e giungere ai suoi conniventi”. Il valore della droga? Solo la cocaina, se venduta, avrebbe fruttato un milione e mezzo di euro, il chilo e seicento grammi di marijuana sedicimila e l’hashish ventimila euro.