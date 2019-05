Best Managed Companies, il prestigioso premio per il secondo anno ai Fratelli Ibba del gruppo Crai

Fra le 46 aziende italiane insignite del prestigioso premio internazionale Best Managed Companies di Deloitte Private Italia per il secondo anno consecutivo ci sono i Fratelli Ibba Srl, azienda storica del gruppo Crai. La società guidata dal presidente Giangiacomo Ibba, si è distinta anche questa volta per competenza, innovazione, strategia, internazionalizzazione e sostenibilità, impegno e cultura aziendale, governance e performance.

L’iniziativa ha lo scopo di indicare quali siano le attività che si sono distinte per competenze, impegno verso le persone e performance, capaci di generare innovazione, di implementare strategie di lungo termine e di proporsi come enti attivi nell’ecosistema in cui operano.

La cerimonia finale di premiazione presso il Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, in Piazza degli Affari, a Milan o.