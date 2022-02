Berlusconi sposo, Ilary e Francesco scoppiano, Tomaso silura Michelle: meno male che ci salva il gossip

Non ne possiamo più, ammettiamolo. Di pandemia, di guerre, di aumenti in bolletta, di fatti di cronaca che ci angosciano. Ogni giorno dobbiamo fare slalom fra negatività incrociate e striscianti per riuscire a guadagnare la nottata, presi dalla necessità di risolvere mille problemi quotidiani. E allora, meno male che esiste il gossip, per distrarci e estraniarci e staccare un po’ la spina dalle tribolazioni quotidiane. Che non è superficialità, ma un po’ di leggerezza aiuta a vivere meglio.

In questo periodo c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ci sono Ilary e Francesco, 20 anni e tre figli insieme, bellissimi, ricchissimi, invidiatissimi, biondissimi e pare scoppiatissimi, perché lei ha avuto un flirt con un collega e lui le ha reso pan per focaccia andando addirittura nel suo personalissimo tempio sacro, lo stadio, con tale Noemi pure lei bionda e super bella. Coatti e veraci, sono sempre stati l’emblema della coppia della porta accanto, genuini nonostante le vagonate di miliardi che gli piovono addosso. Secondo tutti i ben informati, mancano solo le carte bollate, che la crisi c’è tutta. Ma loro non ci stanno e a turno smentiscono, in realtà senza troppa convinzione. Il capitano in una storia su Instagram, che ormai si comunica così, dice che sono tutte cavolate e che è stanco di smentire pettegolezzi. Sarà pure così, ma non è che sembrasse molto convinto, la sua era la tipica parte di chi dice una cosa perché doveva dirla. Ilary risponde senza neanche una parola, solo una linguaccia su Instagram, e poi di sera posta un breve video della famiglia riunita al ristorante.

L’altro clamoroso caso gossipparo del momento è quello che riguarda la Hunziker: spregiudicata e disinibita, fresca di separazione da Tomaso Trussardi, dieci anni insieme e due figlie, ha ospitato nel suo show l’ex marito Eros Ramazzotti e i due hanno flirtato di brutto, con un finale bacio a stampo che ha mandato in visibilio i fan e su tutte le furie Tomaso, che il giorno dopo ha pubblicato una foto con le due figlie di spalle per rispondere con un messaggio di sobrietà a tutto quello spriluccicoso mondo biondo e chiassoso di Michelle, che ha incassato pure la dedica in musica dall’ex marito che le ha cantato in diretta la canzone a suo tempo scritta per lei. Tomaso, che l’aveva fatta anche testimonial delle superborse col levriero, ha pure cancellato tutte le foto con lei e Aurora, già da tempo lanciatissima nel jet set, che a sua volta aveva ripostato la scena del bacio e degli sguardi languidi fra mamma e papà.

Ma su tutti, stravince lui. Silvio Berlusconi, 85 anni, pronto a impalmare la sua fidanzata di 32, Marta Fascina. Dagli ambienti politici e non la notizia non viene smentita, anzi: pare proprio che il cavaliere, dopo quel bacio allo stadio quando ha segnato il suo Monza, sia pronto al grande passo. Ma sulla strada dei fiori d’arancio non mancano gli ostacoli: la fantasmagorica eredità, prima di tutto, con i figli pronti a tutti per difendere il bottino. Fino a convincere lo stramilionario genitore a smentire tutto, ché il matrimonio non serve se c’è un legame così forte e indistruttibile. Altro che grande centro e coalizioni e nuove alleanze: con Silvio è sempre garantita una sana, massiccia e rigenerante dose di gossip.