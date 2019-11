Berlusconi lancia la mobilitazione anti tasse: Forza Italia in piazza in Sardegna

Prosegue in tutta la Sardegna la mobilitazione anti-tasse di Forza Italia, lanciata da Silvio Berlusconi nell’intero territorio nazionale: i volontari si sono impegnati anche questo fine settimana insieme ai rappresentati regionali e locali del partito nei gazebo, presso i banchetti e perfino con il porta a porta dal Nord al Sud dell’isola. Numerose le tappe previste anche nel fine settimana: dopo Sanluri, Sinnai e Sarroch, la raccolta è proseguita a Cagliari (via Pacinotti, angolo via Tiziano), a Carbonia, Galtellì, Cabras, San Nicolò d’Arcidano e in molte altre località dell’isola. Particolare successo ha riscosso l’appuntamento di oggi a Cagliari, con la raccolta delle firme di al mercatino del rione Sant’Elia, che ha visto la partecipazione del coordinatore regionale Ugo Cappellacci, della vice-presidente della Regione Alessandra Zedda e del presidente del Consiglio Comunale di Cagliari Edoardo Tocco. E’ andato avanti nella giornata di domenica anche l’impegno dei forzisti nella città di Carbonia, con il gazebo promosso dai militanti insieme a diversi amministratori locali. Gli azzurri chiedono il sostegno dei cittadini per una proposta di legge che introduca in Costituzione un tetto massimo alle tasse: lo Stato, secondo il documento già presentato da Forza Italia alla Camera dei deputati, non potrà chiedere più di 1/3 della ricchezza prodotta complessivamente nel Paese e, in particolare, non potrà chiedere più di 1/3 dei suoi guadagni al singolo cittadino.