Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele

Il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Questo ricovero, non ancora confermato in maniera ufficiale ma confermato da fonti considerate sicure, sarebbe il secondo in poche settimane per Berlusconi, che era stato dimesso lo scorso 19 maggio dopo 45 giorni di ricovero è una settimana di terapia intensiva.

Il Presidente, infatti, è seguito da tempo dai suoi medici di fiducia- in particolare dal Professor Zangrillo- a causa di una leucemia mielomonocitica cronica e una seria infezione polmonare aveva comportato la necessità del ricovero precedente.

Al momento Berlusconi, arrivato da poco in reparto e scortato, sarebbe al Q1 e non in terapia intensiva .

Non si sa se domani si terrà il vertice nella sua villa ad Arcore con i principali esponenti di Forza Italia e con i ministri del governo.