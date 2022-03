Benzina, primi tagli ufficiali anche a Cagliari e provincia: un litro a 1,66 euro a Settimo San Pietro e 1,77 a Guspini

No, la benzina sopra i due euro non è venduta, ancora, in tutti i distributori di Cagliari. Nella maggior parte sì, ma ci sono già le prime eccezioni. In viale Marconi, per esempio, un litro di gasolio costa, al self service, 1,69, mentre la senza piombo si attesta a 1,74. Anche a Pirri stessi prezzi, seppur si tratti di un marchio differente da quello del viale che collega Cagliari con Quartu. Significa che i tagli, piano piano, stanno iniziando, per quanto dureranno poco più di un mese. Da maggio si vedrà, sempre se il Governo non farà nuovi interventi prima. Intanto, qualche piccolo risparmio sarà garantito, dopo settimane di prezzi davvero folli. A Settimo San Pietro 1,66 euro nel distributore di benzina nella strada principale del paese, via Sn Salvatore: un prezzo decisamente inferiore a quelli choc degli ultimi tempi.

Stesso discorso a Guspini: prezzi “calmierati” in via Matteotti, per un litro di benzina va via un euro e 779 centesimi, con il diesel che ondeggia tra 1,78 e 1,82 euro. La discesa dell'”oro nero”, forse, è finalmente iniziata.