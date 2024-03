Benzina a livelli choc, amarissima sorpresa di Pasqua: 2 euro al litro superati a Cagliari e in Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I rincari erano previsti e sono, purtroppo, confermati. La benzina ritorna a livelli record, ma in negativo per le tasche degli automobilisti, e quelli sardi non fanno certo eccezione. Pasqua e Pasquetta saranno due giorni nei quali, chi ha organizzato gite fuori porta, dovrà fare i conti con gli aumenti alla pompa. Il tetto dei due euro è superato anche a Cagliari e in Sardegna, e in vari casi anche per il “fai da te”, mentre il “servito” viaggia anche sopra la quota di 2,1. Una mazzata, un salasso, con tanti saluti all’obbligo del prezzo medio esposto: che, infatti, resta esposto in cartelloni che sanno quasi di beffa, accanto a cifre nettamente più elevate. Benzina, ma anche gasolio o il cosiddetto blu diesel, l’eccezione non c’è: bisognerà aprire il portafoglio molto bene e alleggerirlo in caso di necessità di pieno. La differenza tra l’essere serviti o infilare il tubo dentro il bocchettone dell’auto è, in media, di venti centesimi. Più caro farsi aiutare, ovviamente.