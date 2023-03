“Benessere animale non pervenuto a Capoterra, si resta in attesa”

“Ogni giorno si susseguono le segnalazioni che riguardano soprattutto i cani randagi, liberi di vagabondare, incustoditi, in giro per le vie del centro abitato, recando sia un problema ai cittadini che alla sicurezza degli animali stessi. “Tante le promesse fatte: ma i fatti dove sono”?

I progetti da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Beniamino Garau sono già stati esposti: quasi 90 mila euro sono i fondi per combattere il fenomeno del randagismo “e il mese prossimo, con l’approvazione del bilancio, riprenderà il servizio con la ditta appaltatrice che ora è stato sospeso solo per una questione tecnica” aveva dichiarato il primo cittadino. Inizialmente le previsioni erano di 170 mila euro che hanno avuto, però, la necessità di essere riformulate e, per questo, la burocrazia impone i passaggi effettuati dall’istituzione.