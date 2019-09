Ben ritrovato Jack: il caimano scomparso dal circo a Orosei torna a casa grazie ai forestali

Ben ritrovato Jack: il caimano scomparso dal circo a Orosei torna a casa grazie ai vigili del fuoco. Lieto fine oggi per la vicenda del caimano che era scomparso dal circo Martin di Orosei: con corde e coperte è stato recuperato a Cala Liberotto, l’animale sta bene. Nel primo pomeriggio di oggi a seguito di segnalazione pervenuta al Corpo forestale da parte di un cittadino, le pattuglie delle Stazione f orestal i e di vigilanza ambientale di Siniscola e Orosei si sono recate in località Cala Liberotto del comune di Orosei per recuperare il c aimano oggetto scomparso dal Circo Martin nelle scorse settimane.