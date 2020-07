Belvì, il trattore si ribalta in campagna: allevatore incastrato sotto il mezzo per ore

E’ rimasto incastrato sotto il trattore che si era ribaltato. L’incidente è avvenuto ieri sera a Belvi, in località Mamulè, ma solo questa mattina dopo la segnalazione di un passante che transitava nella zona e dato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco. Dopo il ribaltamento, il mezzo agricolo ha terminato la sua corsa lungo una scarpata, bloccando l’uomo di 46 anni con un braccio sotto il pesante mezzo.

Il malcapitato, rimasto cosciente ma incastrato nella morsa del mezzo agricolo, nonostante le richieste di aiuto, non ha trovato nessuno in prossimità che ha potuto aiutarlo o richiedere i soccorsi. Solo questa mattina un allevatore che passava ha sentito le grida e richiesto l’invio dei soccorsi. Le operazioni di recupero dei Vigili del Fuoco sono state celeri e molto puntuali e hanno consentito di liberare l’uomo che, ovviamente, lamentava dolori al braccio, ma complessivamente si trova comunque in buone condizioni generali, nonostante la brutta vicenda che lo ha visto coinvolto. Sul posto il personale del 118 con un’ambulanza e il servizio di elisoccorso e i Carabinieri della locale stazione.