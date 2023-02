Bella piange perché vive in una gabbia: appello del cuore a Radio Zampetta Sarda

ADOZIONE DEL CUORE PER BELLA, LA GATTINA FELV CHE PIANGE PERCHÉ VIVE IN UNA GABBIA.

APRITE I VOSTRI CUORI.

L’ appello del cuore a Radio Zampetta Sarda, per la dolcissima Bella.

Bella è bella di fatto e di nome, è una simil persiana recuperata da un nucleo di gatti per la sterilizzazione, infatti aveva una piometra in corso.

L’ intervento ha avuto un decorso ottimale, infatti Bella sta bene, purtroppo al test è risultata felv.

La vita in gabbia inizia a creare sofferenza alla dolcissima gattina al punto di piangere.

Si la parola felv fa un pó paura, però Bella non può tornare in strada. Non è più giovincella e sarebbe bello farle trascorrere il resto dei suoi anni in una casa amata e coccolata, perché Bella adora le coccole.

