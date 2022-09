Beccati dentro il poligono del Salto di Quirra, 4 allevatori e un operaio denunciati dai carabinieri

Sono riusciti ad entrare nel poligono del Salto di Quirra, a Perdasdefogu, un’area off limits per tutti. Cinque persone, quattro allevatori e un operaio, il più giovane di 18 e il più vecchio di settant’anni, originari di Tertenia e Arzana, sono stati denunciati dai carabinieri per essere entrati in un luogo dove l’accesso è vietato perchè c’è “l’interesse militare dello Stato”. Due sono stati rintracciati nella zona di “Sa Fraigada”, gli altri tre in quella delle “Torri” a Villaputzu.