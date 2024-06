Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Beatrice di Lovina: Il Viaggio di un’imprenditrice dalla Sardegna a Bali per Creare Bikini Sostenibili

Beatrice, una giovane imprenditrice proveniente dall’Ogliastra, ha intrapreso un viaggio che l’ha portata dall’incantevole Sardegna fino all’isola di Bali.

Un anno fa, ha preso questa coraggiosa decisione e da allora ha dato vita a un nuovo progetto che ha catturato l’essenza della sua esperienza in questa terra ricca di ispirazione.

Da questo viaggio nasce Lovina Bikinis, https://www.lovinaswimwear.com/it

un progetto che va oltre il semplice mondo della moda per trasformarsi in un autentico simbolo di eticità e sostenibilità. Il marchio si impegna profondamente per il benessere del pianeta e di tutte le creature che ne fanno parte, garantendo un approccio rispettoso in ogni fase della produzione, con un’attenzione particolare verso il riciclo e la riduzione dei rifiuti.

Il laboratorio di Lovina sfoggia creazioni uniche realizzate a mano, con l’intento di ridare valore alla produzione artigianale e alla durata nel tempo dei capi realizzati. L’ispirazione di Beatrice affonda le radici nella tranquilla vita dell’isola, riflessa in ogni dettaglio dei design proposti. Ogni costume, realizzato con cura meticolosa, è pensato per esaltare la bellezza naturale di tutte le donne che scelgono Lovina.

Il brand incarna lo spirito di Bali, dove la femminilità e sensualità sono celebrate in ogni creazione. I materiali selezionati con cura e i colori vivaci trasmettono un messaggio di autenticità e amore per la moda. La missione di Lovina è offrire costumi da bagno che non solo seguano le ultime tendenze, ma che rendano ogni donna sicura di sé e perfettamente a proprio agio.

Con una filosofia basata sull’amore proprio e il rispetto per gli altri, Lovina si propone di rendere ogni donna straordinaria e unica in un costume da bagno che sembra creato appositamente per lei. Un invito a immergersi nell’universo di Lovina, un viaggio alla scoperta della propria bellezza e della sensualità che risiede in ognuna di noi.

