Arrampicata fatale a Baunei, in Ogliastra, per un giovane altoatesino. Stava scalando, insieme ad alcuni amici climber, la nota parete di roccia calcarea Pedra Longa quando improvvisamente è caduto da un’altezza di circa 20 metri. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118, ma purtroppo per l’uomo, di cui non si conoscono le generalità, non c’è stato nulla da fare.