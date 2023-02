Batosta per i fumatori, da oggi le sigarette costano 20 centesimi in più a pacchetto

Venti centesimi in più a pacchetto, dieci per i più fortunati, ma comunque un salasso per chi al piacere-vizio del fumo non riesce proprio a rinunciare. Gli aumenti, inseriti dal governo nella legge di bilancio con l’aumento delle accise, scattano da oggi in tutta Italia e dunque anche in Sardegna per 434 pacchetti di sigarette, diversi per caratteristiche, in alcuni casi riconducibili alle stesse marche.

Tra le marche colpite dai rincari Chesterfield, Philip Morris, Winston, Camel e Marlboro, ma presto anche tutte le altre alzeranno i prezzi. “Circa un terzo del listino, a seguire le altre, decideranno le aziende. In che tempi? Non lo sappiamo. Immagino nell’arco di qualche settimana si allineeranno tutti sull’aumento delle accise”, dice il presidente della Federazione italiana tabacchi Mario Antonelli.

L’aumento riguarda anche sigari, il tabacco da fiuto, da mastico, da pipa e da inalazione.