Batosta acqua in Sardegna: 515 euro a famiglia, 460 nel resto d’Italia

Di Sara Panarelli



apertura

I sardi tartassati dai costi dovuti non solo all’insularità ma anche a quelli della vita quotidiana molto più alti che nel resto della penisola, nonostante sia una delle regioni più povere in assoluto. Una vera beffa: a Milano, per esempio, una famiglia spende per l’acqua 162 euro all’anno