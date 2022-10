Bastione sporco e abbandonato, la denuncia dei residenti di Castello: “Una vergogna”

Non solo ascensori bloccati non si sa più da quanto, scarsa illuminazione e montagne di rifiuti agli angoli delle strade. I residenti di Castello ora denunciano lo stato di abbandono e degrado del Bastione di Saint Remy, uno dei luoghi simbolo di Cagliari, attrazione per i turisti che però, una volta arrivati, trovano un luogo poco accogliente e decisamente poco invitante.

Sui social tante foto documentano le denunce: montascale per disabili fuori uso da tempo, caditoie otturate, pendenze errate, e ancora passaggi sbarrati da reti, bidoni della spazzatura a fare da barriera, erbacce e tubature abbandonate, rifiuti e sporcizia.

Uno spettacolo poco piacevole per una città che punta a essere una delle capitali del turismo. Un biglietto da visita pessimo. E una realtà sempre più sgradevole per chi in quelle zone ci vive. Unanime il parere di chi commenta le foto-denuncia: “E’ una vergogna”.