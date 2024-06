Basta sangue nell’incrocio della morte di Decimomannu: “Limite di velocità a 50 km orari e un autovelox”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Decimomannu – Basta croci sulla strada, al via le verifiche per mettere in sicurezza l’incrocio della morte, quello lungo la Ss 130, in attesa degli interventi risolutivi: verranno modificati i limiti di velocità e installato un nuovo autovelox nella direzione verso Iglesias. La sindaca Monica Cadeddu: “Ora trasmettiamo tutto al prefetto che emanerà il suo decreto e poi Anas la sua ordinanza”. Ss 130 operazione sicurezza, oggi amministratori, tecnici Anas e polizia locale hanno effettuato un sopralluogo “per attuare le prime soluzioni, seppure temporanee, che mitighino i rischi”. Il primo passo per rendere la trafficata arteria meno pericolosa per i tanti automobilisti che la percorrono e che, troppo spesso, è teatro di scontri e sinistri anche mortali.

I sopralluoghi di oggi si sono resi necessari al fine di consentire all’ente, a cui fa capo l’arteria, di emanare l’ordinanza con le nuove norme da adottare alla guida. Da Iglesias verso Cagliari autovelox con limite di 70 chilometri orari e dopo l’autovelox il limite scende a 50 sino all’incrocio. Successivamente, per chi arriva da Cagliari ci sarà l’obbligo di rispettare i cinquanta orari per non essere pizzicati dall’occhio elettronico.