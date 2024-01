Basta croci sulla litoranea SP17: in via Leonardo Da Vinci parte una raccolta firme per evitare nuove stragi

Basta croci sulla litoranea SP17, via Leonardo Da Vinci, parte una raccolta firme “affinchè vengano messe, apportate tutte le modifiche necessarie come rotatorie in corrispondenza dei principali incroci a raso, dissuasori, passaggi pedonali rialzati, isole di mezzeria, in modo da evitare che chiunque abbia la possibilità di eccedere con la velocità o effettui sorpassi azzardati”. Promossa da Roberto Matta, “è una strada provinciale dove solo nell’ultimo anno hanno perso la vita 5 persone.

È una strada che per sua conformazione e nonostante i limiti imposti, invita a correre.

Nel corso dei decenni però, quella che un tempo aveva la connotazione di strada extraurbana di collegamento tra Quartu e le località balneari, si è trovata ad attraversare un territorio (dal Margine Rosso a Capitana) sempre più affollato di residenze, quartieri, scuole, attività con una densità abitativa di circa 20.000 residenti (quasi 1/3 degli abitanti di Quartu S.E.) che durante la stagione estiva raddoppiano grazie alla presenza dei turisti”. Tante le carambole, anche mortali, che si sono susseguite sino a oggi su quell’arteria che “a tutti gli effetti si tratta di una strada urbana e come tale ne andrebbe garantita la sicurezza, di chi la transita e/o di chi la vive, ponendo in essere tutti quegl’interventi propedeutici ad evitare che qualche incosciente la trasformi in un circuito di prova per auto o moto, mettendo a rischio la sua vita e quella di chi abita a ridosso della SP17.

Intendiamo fare pressione sulle Istituzioni competenti sul tratto stradale in questione”.