Barumini, schianto tra un’auto e un furgone portavalori sulla 197: due feriti

Barumini, incidente stradale sulla strada statale 197: i Vigili del Fuoco sul posto, congiuntamente agli operatori sanitari inviati dal 118 per soccorrere gli occupanti, e per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento ‘9A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas è intervenuta intorno alle 11:30, sulla strada statale 197 all’altezza del km 44 in territorio del comune di Barumini, per incidente stradale, dove per cause ancora da accertare sono rimasti coinvolti in uno scontro due veicoli, un’autovettura e un furgone portavalori, due i feriti non gravi, affidati al personale soccorritore sanitario inviato dal servizio di emergenza del 118.

Gli operatori della squadra VVF, hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.