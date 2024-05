Bartolazzi: “La sanità della Sardegna è in condizioni precarie, ci vorrà tempo per sistemare tutto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Quello di oggi, con tutta la commissione sanità riunita, è stato un incontro proficuo e molto importante, necessario ad instaurare un dialogo costante tra l’assessorato e il consiglio regionale in cui sono emersi intenti comuni sull’approccio ai problemi unanimemente riconosciuti”, dichiara l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi a margine della riunione in via Roma.

“Ho comunicato alla commissione che cosa è stato fatto in questo primo mese di governo, quali sono le strutture e i territori già visitati, quali difficoltà abbiamo riscontrato, dove dobbiamo intervenire urgentemente e soprattutto come è stato gestito con il MEF il mancato invio dei bilanci consuntivi delle ASL”, continua Bartolazzi. “Di comune accordo con la presidente della commissione, Carla Fundoni, abbiamo stabilito di riunirci con cadenza mensile tenendo costantemente aggiornato il consiglio. La sanità in Sardegna è in condizioni precarie e il nostro compito deve essere quello di dare soluzioni ai tanti cittadini che soffrono ogni giorno. Abbiamo ben chiare quali sono le priorità, non sarà facile rimettere in sesto ciò che è stato enormemente danneggiato e il riordino non potrà avvenire in poco tempo, ma stiamo lavorando duramente affinché i cittadini abbiano risposte e tornino nuovamente a credere nel servizio sanitario regionale”, conclude.