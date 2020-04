Barriere in plexiglass tra gli ombrelloni, le spiagge in Sardegna ai tempi del Coronavirus

In spiaggia con le protezioni in plexiglass. E tutti a distanza. Ecco come Balneari News, la rivista specializzata sulle attività degli stabilimenti balneari ipotizza l’estate 2020 ai tempi del covid.

Le ricostruzioni grafiche hanno fatto il giro d’Italia.

Il Governo. Secondo il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, la risposta è sì. “Ci stiamo lavorando – ha spiegato – dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un distanziamento”.