Barella assente ai funerali di Gigi Riva a Cagliari, polemica sui social

“Ciao Gigi immensamente grazie, sei stato e sarai per sempre il nostro mito”. Così Niccolò Barella, la mezzala dell’Inter e della Nazionale, cagliaritano, cresciuto nella Scuola calcio Gigi Riva ha salutato la morte di Rombo di Tuono con un messaggio su Instagram. Tuttavia l’assenza del calciatore al funerale di ieri nella basilica di Bonaria ha acceso le polemiche di qualche tifoso sui social: “Credo che l Inter non ti avrebbe negato la presenza”. Polemiche anche per l’esultanza dopo la vittoria nella finale della Supercoppa mentre Cagliari era il lutto per la morte dello storico bomber del ’70.

Ma c’è anche chi lo difende: “È iniziata la gogna mediatica nei confronti di Nicolò Barella…il popolo di accusatori, che non si sa bene cosa facciano nella vita, sicuro di essere al di sopra del giudizio universale, propone e sciorina verità e insegnamenti manco fossero i guardiani delle tavole con su incisi i 10 comandamenti! Imparate ad accettare come vivono le altre persone a non giudicarle, a guardare se i vostri comportamenti sono in primis morali o immorali. Se Barella non si è presentato al funerale di Gigi Riva, avrà avuto i suoi motivi legittimi. Se e quando vorrà, avrà modo di salutarlo lontano dai riflettori, vi roderà, ma senza chiedervi il permesso, e in fondo non credo nemmeno siano tanto affari vostri”.