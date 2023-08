Barche in avaria e canoisti in difficoltà, mattinata di super lavoro per la Guardia costiera cagliaritana

Dalle prime ore del mattino la Guardia Costiera di Cagliari, al Comando del Direttore Marittimo Capitano di Vascello Mario Valente, sta coordinato diverse operazioni di ricerca e soccorso.

La prima intorno alle 8 quando è arrivata una richiesta di soccorso in favore di un diportista di nazionalità italiana, infortunatosi a una mano nella propria imbarcazione, in navigazione sul litorale di Santa Margherita nel Comune di Pula.

È stata immediatamente inviata sul punto la Motovedetta CP 320, unità specializzata in attività di ricerca e soccorso, con a bordo un operatore “Rescue Swimmer” (Soccorritore Marittimo), una figura professionale selezionata ed addestrata ad effettuare il recupero di persone in difficoltà anche in condizioni meteo marine avverse.

Giunto sul posto, il personale della Guardia Costiera ha provveduto al trasbordo del diportista sulla Motovedetta SAR (“search and rescue” – ricerca e soccorso), dirigendo successivamente verso il porto di Cagliari dove il malcapitato è stato affidato alle cure del 118 che lo attendeva nella banchina.

Intorno alle 11.30, la Sala Operativa ha ricevuto la telefonata di un privato cittadino che ha denunciato il mancato rientro di un suo amico da una nuotata nelle acque del litorale del Poetto di Cagliari.

Sono stati inviati sul posto due battelli veloci, che fortunatamente non hanno dovuto procedere con l’attività di ricerca e soccorso perché l’uomo, un settantenne, aveva fatto rientro a terra in autonomia.

Sempre durante la mattinata sono state soccorsi sul litorale del Poetto alcuni canoisti, in difficoltà a causa del forte vento di maestrale, e delle persone a bordo di un’imbarcazione con motore in avaria.

Il Comando della Guardia Costiera di Cagliari, impegnata per tutto il periodo estivo con mezzi e personale nell’attività “Mare Sicuro”, ricorda di prestare massima attenzione anche in previsione delle prossime giornate di condizioni meteorologiche avverse caratterizzate dalla presenza di forti venti da Nord Ovest. In caso di emergenze in mare è possibile contattare, sia da utenza fissa che cellulare, il Numero Blu 1530 e il Numero Emergenza Unico europeo 112, attivi h24 per garantire interventi immediati a tutela della salvaguardia della vita umana in mare e, via radio, il canale VHF 16.