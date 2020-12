Barbara, titolare di uno storico “caddozzone” al Poetto a Radio CASTEDDU: “Ci hanno spezzato le gambe”

Di



cagliari

Barbara Pani, la figlia di Marinella, impossibile non conoscerla per chi ama mangiare dai “caddozzoni” wustel e cipolle al Poetto: “Anche noi colpiti dalla crisi, da 35 anni lavoriamo anche la vigilia, non abbiamo mai chiuso perché il mondo notturno è un po’ particolare, invece quest’anno, ci hanno spezzato le gambe”