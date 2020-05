Bar e ristoranti, l’appello del ministro Boccia: “Riaprirete presto, in arrivo le regole Inail per la sicurezza di tutti”

Bar e ristoranti, l’appello del ministro Boccia: “Riaprirete presto, presto le regole Inail per la sicurezza di tutti”. Bar e ristoranti, quando potranno riaprire? Oggi le parole importanti del ministro Boccia: “Faccio un appello ai titolari di bar e ristoranti, loro che sono uno dei simboli di un certo modo di essere italiani: noi, come governo, ci siamo, stiamo lavorando per metterli in sicurezza e consentire loro di riaprire senza rischi. Le misure che abbiamo messo in campo negli ultimi 35-40 giorni – ha aggiunto Boccia – sono un’assoluta novità per il nostro Paese. Il Paese con tantissimi sacrifici sta cercando di superare una grave emergenza sanitaria e oggi i dati sono rincuoranti, per questo serve ancora tanto senso di responsabilità. Ora stiamo lavorando su bar, ristoranti e parrucchieri, ma bisogna aspettare le linee guida dell’Inail per consentire loro di operare in sicurezza, perché sono attività a rischio ‘contatto fisico’”.