Sfondano un bar a Decimomannu e scappano con la cassa: arrestati 3 giovani cagliaritani

Nella notte gli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari e gli operatori delle Volanti hanno arrestato in flagranza due uomini e una donna, ventenni, pregiudicati di Cagliari che, dopo aver forzato la serranda, sono entrati in un bar di Decimomannu e hanno portato via 100 euro di fondo cassa.

Gli uomini della sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile stavano seguendo i loro movimenti da qualche giorno.

La notte dei tre è iniziata ieri intorno alle 22.00, quando uno di loro, residente nel quartiere C.E.P., con la sua autovettura è andato a prendere i due complici. Dopo diversi “giri” in città con passaggi davanti ad alcune attività commerciali, i tre, a forte velocità, sono arrivati a San Sperate, dove hanno fatto una lunga sosta davanti a una rivendita di elettrodomestici. Il “giro” è proseguito per Decimomannu sino a un bar del centro. Dopo aver scardinato la serranda elettrica i tre hanno caricato la cassa in auto e si sono allontanati a forte velocità in direzione Cagliari. Durante il tragitto lungo la SS130 si sono disfatti della cassa, poi recuperata dagli investigatori della Mobile. Rientrati in città dopo la mezzanotte, sono stati bloccati dagli equipaggi della Mobile e delle Volanti in Viale Sant’Avendrace, dopo un breve inseguimento.

I tre sono fortemente sospettati di essere gli autori di altri furti consumati nel capoluogo nelle ultime settimane.

Gli arrestati saranno giudicati con rito direttissimo.