Bando truccato per far vincere una donna, i vertici dell’aeroporto di Cagliari a processo

Avrebbe truccato il bando del 2020 per la selezione di un responsabile dell’area commerciale e marketing & web dell’aeroporto di Cagliari, con l’obiettivo di far vincere Simona Danieli, a cui sarebbe legato sentimentalmente. Per questo l’amministratore delegato della Sogaer, la società che gestisce lo scalo, Renato Branca, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari Manuela Anzani con l’accusa di turbativa d’asta e falso. Con Branca saranno processati anche David Crognaletti, responsabile commerciale, a cui il pubblico ministero Rossella Spano contesta il solo reato di falso per non aver segnalato il legame fra l’ad e la partecipante al bando, e la stessa Danieli, con le stesse accuse di Branca, la cui assunzione era poi stata sospesa.

La prima udienza del processo è fissata per il 5 luglio prossimo. Il bando fu pubblicato dalla controllata Sogaerdyn spa.