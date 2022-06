Bando forestazione Città Metropolitana: a Cagliari 32 mila nuove piante

Con Decreto del Sindaco Metropolitano di Cagliari n° 101 del 6 giugno 2022, è stata approvata la graduatoria definitiva del Bando “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” finanziato da fondi PNRR attraverso il Ministero della Transizione Ecologica.

Il progetto “Nuova vita ai polmoni verdi dei parchi urbani storici di Monte Urpinu e San Michele” presentato dal Comune di Cagliari è risultato primo nella graduatoria che sarà inviata al MiTE, come previsto dal regolamento del Bando.

Il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu delinea il sentiero di crescita verde scelto dall’Amministrazione: «Grazie al bando di forestazione urbana ed extraurbana della Città Metropolitana, il Comune di Cagliari potrà accelerare il percorso già intrapreso per rendere più verde la nostra città. Il progetto presentato dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica prevede la messa a dimora all’interno della città di circa 32mila nuove piante, tra alberi e arbusti, in circa 32 ettari complessivi”.

“Questi arricchiranno il già grande patrimonio cittadino, che, nelle sole aree verdi e nelle scuole, comprende oltre 20mila alberi e arbusti, a cui si aggiungono quasi 15mila cespugli, 78 ettari di prati irrigui ed estensivi, senza considerare il verde a dimora negli 11 Parchi Urbani e nelle aree verdi dei 3 cimiteri”.

“Negli ultimi anni, a partire da metà 2019 – prosegue il primo cittadino – in città è stato ordinato, per motivi di sicurezza, l’abbattimento di 142 alberi, già compensati da 131 piantumazioni di sostituzione; inoltre, sempre da metà 2019, si è provveduto alla piantumazione massiva di migliaia tra alberi e arbusti in alcuni parchi cittadini e giardini scolastici comunali. Il saldo delle piantumazioni è già ampiamente positivo e lo diventerà ancor di più nei prossimi anni: la Cagliari del futuro prossimo, nonostante le tante criticità ereditate dalle precedenti amministrazioni, sarà sempre più verde, con una previsione di oltre 40mila nuove piante aggiunte al patrimonio cittadino nell’arco di questa consiliatura».

L’Assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius descrive più nel dettaglio la proposta di piantumazione presentata: «Il progetto di forestazione urbana proposto da Cagliari prevede l’intervento sul Parco Urbano di Monte Urpinu per un’estensione di circa 13,9 ettari e sul Parco Urbano di San Michele per circa 17,9 ettari, attraverso la realizzazione di nuovi boschi e il recupero delle attuali aree boschive degradate, con infoltimenti e sostituzioni”.

“La piantumazione derivante dall’intervento aggiungerà nel cuore della città circa 32mila nuovi alberi e arbusti, secondo una selezione di piante autoctone e tipiche della macchia mediterranea, come previsto dal bando. I benefici per i cittadini saranno molteplici: barriera contro l’inquinamento; implementazione della fascia di impollinazione degli insetti pronubi; consolidamento dei versanti che caratterizzano i due parchi, con riduzione di rischio idrogeologico e di incendi. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto – conclude l’assessore Angius – che ha garantito il primo posto nella graduatoria, soprattutto considerando i termini temporali stringenti per la redazione e la consegna del progetto».