Bandiera blu per la spiaggia del Poetto, ma solo per la parte di Quartu: niente premio a Cagliari

Bandiera blu al Poetto. Ma solo per quello di Quartu. Per Cagliari no. “A Quartu le bandiere blu vanno a Mari Pintau e al Poetto, ma solo nella parte non cagliaritana della spiaggia dei Centomila”, commenta l’ex sindaco Stefano Delunas. Il Comune capoluogo non ha partecipato. La Sardegna è nella top ten delle regioni con le spiagge premiate con le bandiere blu il riconoscimento assegnato alle spiagge più pulite e che promuovono il turismo sostenibile.

In provincia di Cagliari c’è soltanto Quartu, con le spiagge del Poetto e di Mari Pintau, nella provincia di Carbonia-Iglesias c’è Maladroxia a Sant’Antioco. In provincia di Nuoro Bari Sardo ( Bucca ‘e Strumpu, Torre di Barì e Planargia) e in Ogliastra le spiagge di Tortolì come Porto Frailis, Ponente (nota “La Capannina”), Orrì Foxilioni, Muxì (il Golfetto), Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Lido di Cea e San Gimiliano e una in provincia di Oristano (Torregrande).

Il pino lo fa la provincia di Sassari con Aglientu (Vignola Mare), Badesi (Baia delle Mimose-Pirotto Li Frati, Li Mindi, Li Junchi, Lu Poltu Biancu), Castelsardo (Madonnina/Stella Maris, Sacro Cuore/Ampurias), La Maddalena (Tegge, Monti D’a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari), Sassari (Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda), Santa Teresa Gallura (Rena Ponente Loc. Capo Testa, Rena Bianca, Zia Culumba Loc. Capo Testa, Rena di Levante, La Taltana – Santa Reparata), Sorso (Spiaggia della Marina, Marina di Sorso terzo / quarto / quinto pettine), Palau ( Isolotto, Palau Vecchio) e infine Trinità D’Agultu e Vignola (La Marinedda.Cala Sarraina , Spiaggia Lunga Isola Rossa).