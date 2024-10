Banconote contraffatte e droga, 35enne arrestato a Donori

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è concluso oggi presso il Tribunale di Cagliari il rito direttissimo che ha portato alla convalida dell’arresto di un uomo di 35 anni, residente a Serdiana. L’uomo era stato arrestato nella serata precedente in flagranza di reato per possesso di banconote contraffatte e sostanze stupefacenti. Al termine dell’udienza, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.

I Carabinieri della Stazione di Donori e dall’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Dolianova sono intervenuti dopo che un commerciante si era insospettito dall’atteggiamento dell’uomo che aveva tentato di pagare una somma irrisoria con una banconota da 50 euro, inducendo il negoziante a richiedere un pagamento elettronico.

Il 35enne è stato individuato e fermato all’esterno di uno snack bar situato nella zona industriale. Immediatamente perquisito l’uomo è stato trovato in possesso di due banconote da 50 euro con identico numero seriale, evidenza che ha confermato i sospetti sulla possibile contraffazione. A quel punto si è deciso di estendere le ricerche presso l’abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliare, sono quindi state rinvenute altre due banconote contraffatte con lo stesso numero seriale, insieme a circa 270 grammi di marijuana, una bilancia digitale di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente in piccole dosi.