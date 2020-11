Banco di Sardegna al fianco delle popolazioni colite dall’alluvione: “Finanziamenti a tassi agevolati”

A seguito dei pesantissimi danni causati dal violento nubifragio che ha colpito in questi giorni numerosi paesi dell’Isola, con particolare gravità a Bitti, il Banco di Sardegna conferma grande vicinanza ai comuni così duramente colpiti e sta approntando una serie di finanziamenti ad hoc a condizioni agevolate per sostenere le famiglie e le imprese in questo difficile momento. Nella serata di lunedì verranno pubblicate le caratteristiche degli interventi mentre le richieste potranno essere già presentate a partire da martedì 1 dicembre.